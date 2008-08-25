Eski bilgisayarınızı 'dönüştürün'!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim Demir, ''İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi'' (kısa adıyla SMILE)kapsamında şimdiye kadar 2 bin 867 bilgisayar atığının toplandığını belirtti. Demir, atık parçalardan yapılan 21 bilgisayarın, Diyarbakır'da bir okula gönderildiğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının yürüttüğü ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi, basın toplantısı ile tanıtıldı.



Demir, proje hedefinin, belirlenen 30 aylık süre sonunda 6 bin

elektronik parçanın toplanması olduğunu belirterek, ''Proje kapsamında şimdiye kadar 2 bin 867 bilgisayar atığı toplandı. Bu atık parçalardan şimdiye kadar yapılan 21 bilgisayar Diyarbakır'da ihtiyacı olan bir okula gönderildi. Atıklardan yapılan 41 bilgisayar ise kullanıma hazır. Bu bilgisayarlar da ihtiyacı olan köy okullarına ya da hayır kurumlarına gönderilecek'' diye konuştu.



Atıklara özel toplama sistemi



Proje ile ilgili çalışmaların raporlarının Çevre ve Orman Bakanlığı'na gönderildiğini ifade eden Demir, bu tarz projelere gönüllü kuruluşların dahil edilmesinin, toplumun daha geniş kesimine ulaşılması için gerekli olduğuna dikkati çekti.



Proje Koordinatörü Dr. Eyüp Nafiz Korkut ise elektrik ve elektronik atıkların toplanmasının AB ülkelerine uyumlu şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerine işaret ederek, İstanbul'daki kamu kurumlarından ve şirketlerden atık elektronik araç ve gereçlerin toplanması için bir toplama sisteminin oluşturulduğunu anlattı.



Vatandaşların da kendilerine kullanmadıkları bilgisayarları verdiklerini ifade eden Korkut, ''Ben buradan basın aracılığıyla seslenmek istiyorum; insanlar emin olsun, bize verdikleri bilgisayarlardaki datalar siliniyor. Bunlar daha sonra eğer kullanılacaksa okullara, yardım kuruluşlarına veya sosyal gruplara veriliyor. Eğer kullanılmayacak durumda ise bertaraf ediliyor'' dedi.



Bu projenin başka ülkeler tarafından da uygulandığını hatırlatan Korkut, projenin tamamlanmasının ardından Çevre ve Orman Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelik dahilinde projenin nasıl sürdürüleceğinin netleşeceğini kaydetti.

