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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Beytüşşebap Kaymakamı'na 'FETÖ' gözaltısı

Kadir Güntepe'nin ByLock kullandığı iddia ediliyor

18 Ocak 2017 18:57

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı. Güntepe, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim olarak biliniyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'FETÖ'nün mülkiye yapılanması’na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kadir Güntepe’nin, gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Kayseri’de gözaltına alınan Kadir Güntepe’nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe’nin henüz Elazığ’da göreve başlamadığı belirtildi.

 

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