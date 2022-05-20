Eski Beyaz Saray yetkilisi: Putin, Trump'a sürekli bir şeyleri açıklamak zorunda kalıyordu

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Eski ABD lider Donald Trump'ın Oval Ofis'te olduğu dönemde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işleri kıdemli direktörü olarak görev yapan Fiona Hill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'a "sürekli bir şeyleri açıklamak zorunda kaldığını" belirtti.

Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'ne konuşan Hill, "Putin, bunu yapmayı sevmez" diye konuştu.

Hill, "Başkan Trump'ın onu bıktırdığını görebiliyordunuz. Putin, olayları kendine göre anlatabilmeyi sevse de aynı zamanda temas kurduğu insanların öngörülebilir olmasını ister" dedi.

Chicago'da yapılan etkinlikte Hill, "Dürüst olmak gerekirse Putin, Biden gibi Transatlantik ilişkilere önem veren; NATO'nun ne işe yaradığını ve Ukrayna'nın nerede olduğunu bilen bir kişinin, sürekli bir şeyler anlatmak zorunda kaldığı birine kıyasla temas kurmak için daha iyi bir seçim olacağını düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

Trump, kendisi iktidarda olsaydı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini iddia etmişti.