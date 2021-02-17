"Eski Beyaz Saray stratejisti Bannon, Trump'ın demans olduğuna inanıyordu"

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Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'un Donald Trump'ın demans olduğunu düşündüğü ve bu sebeple görevden alınması için gizli bir kampanya yürüttüğü iddia edildi.

CBS'in 60 Minutes programının yapımcısı Ira Rosen, yeni kitabında Bannon'un Beyaz Saray'da görev yaptığı süre içinde Trump'ın defansın erken evrelerinde olduğuna ve 25. ek madde ile görevden alınabileceğine inandığını yazdı.

25. ek madde kapsamında kabine, başkanın mental olarak görevini yerine getirecek kapasitede olmadığına dair oy kullanıp onu görevden alabiliyor.

Rosen, Bannon'un kendisine, "25. ek madde ile ilgili bir bölüm yapmalısın. Seni asla yanlış yönlendirmem kardeşim" dediğini belirtti.

Trump'ın 2016 kampanyasının kilit ismi olan Bannon, 2017'de Beyaz Saray'daki görevinden alınmıştı.