Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü: Trump'ın Biden'la yaptığı seçim programından üç gün önce Covid testi pozitif çıkmıştı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mark Meadows, yeni kitabında Trump’ın seçim kampanyası dönemi Joe Biden’la katılacağı ilk tartışma yayınından üç gün önce Covid testinin pozitif çıktığını iddia etti.

Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un Beyaz Saray’daki sürecini anlattığı kitabı “The Chief’s Chief” gelecek hafta piyasaya çıkacak.

Kitapta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, seçim kampanyası döneminde 29 Eylül’de Joe Biden’la katılacağı televizyon tartışma programından üç gün önce yaptırdığı Covid testinin pozitif çıktığı belirtildi. Meadows, Trump’ın program için iki adayın da en az 72 saat önce yapılmış Covid testinin negatif çıkma zorunluluğu olduğunu bildiğini belirtse de “Hiçbir şey Trump’ı oraya çıkmaktan durdurmayacaktı” yazdı.

Meadows, Trump’ın daha sonra daha yeni teknolojili bir test yaptığı ve bunu sonucunun negatif çıktığını aktardı.

Meadows, iki testten de kamuoyunun haberdar edilmediğini belirtti.

Trump, Covid-19’a yakalandığını 2 Ekim 2020’de duyurmuş, aynı gün hastaneye başvurmuştu.