Eski Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Birx: Trump yönetimi ölümlerin büyük çoğunluğunu önleyebilirdi

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Donald Trump döneminde ABD'de Koronavirüs ile mücadelenin en yetkili isimlerinden olan Dr. Deborah Birx, Trump yönetiminin daha erken ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi durumunda ülkedeki 550 bin ölümün "büyük çoğunluğunun önlenebileceğini" söyledi.

CNN'in hazırladığı bir belgesel için değerlendirmelerde bulunan eski Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Birx, 2020'nin ilk aylarında ABD'yi vuran Koronavirüs pandemisinin ilk dalgasından Trump'ın gerekli dersleri çıkaramadığını ve hızlı tepki veremediğini ifade etti.

Birx, "İlk dalgada yaklaşık 100 bin ölü vardı. Geriye kalan tüm ölümler bence ciddi oranda önelenebilir, ölü sayısı azaltılabilirdi" dedi.

Trump'tan görev süresi boyunca sıkça övgüyle söz eden Birx, ocak ayında Beyaz Saray tarafından sıkça "sansürlendiğini" ve istifa etmeyi düşündüğünü ifade etti.