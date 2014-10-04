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Spor

Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'nın yeni takımı belli oldu

Hugo Almeida'nın İtalya Ligi'nde top koşturacağı öne sürüldü

04 Ekim 2014 22:26

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra adı Galatasaray’la anılan, ancak transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Portekizli futbolcu Hugo Almeida’nın İtalya Serie A takımlarından Cesena ile anlaştığı iddia ediliyor.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 3 Ekim günü Cesena ile masaya oturan Portekizli oyuncu, maaş talebinde indirime gitti ve anlaşma sağlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın dışında, İtalya, İngiltere, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok takımla görüşen tecrübeli golcünün, maaş konusunda istediği rakamlarda teklif alamadığı ve Cesena ile yaptığı anlaşmada da, bir önceki talebinin yarısına tamam dediği kaydedildi.

Cesena'nın, Almeida transferini 5 Ekim günü resmen açıklayacağı da belirtilirken, Beşiktaş ile 85 karşılaşmaya çıkan ve 36 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun 26 Ekim'de Inter ile oynanacak olan karşılaşmada sahada olmayı amaçladığı ifade edildi.

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