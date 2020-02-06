Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida emekli oldu

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, futbolu bıraktı.

Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.

2010-11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Almeida, siyah-beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

Almeida, son olarak Portekiz'de Académica Coimbra takımının formasını giyiyordu.