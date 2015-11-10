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Spor

Eski Beşiktaş'lı Hilbert'e eşiyle kavga ettiği için evden uzaklaştırma cezası!

Roberto Hilbert: Kesinlikle eşime vurmadım

10 Kasım 2015 09:48

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen eski Beşiktaş'lı Roberto Hilbert'in, eşiyle kavga ettiği için 10 gün evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

Almanya'nın tirajı en yüksek gazetesi Bild'in haberine göre, eşi Saba ile kavga eden Beşiktaş'ın eski Alman futbolcusu Roberto Hilbert'in Köln'deki evine polis geldi ve kavgaya müdahale etti.

Hilbert çifti arasında polis tarafından alınan tedbirlerin durumu sakinleştireceği belirtilirken, Alman oyuncunun 10 gün boyunca evden uzaklaştırıldığı ve evin anahtarlarını da verdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Bernd Lichtenberg açıklamasında, "Bundesliga'da oynayan bir futbolcuya karşı polisin tedbir aldığını doğrulayabilirim. Suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

Roberto Hilbert de yaşananların aile içi bir olay olduğunu ve eşine kesinlikle vurmadığını ifade ederek, "Olayın şahsi bir mesele olmasından dolayı konu hakkında açıklama yapmayacağın. Anlayış bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Saba Hilbert ise Bild'e yapmış olduğu yazılı açıklamada, kavga ettiklerini belirterek, "Roberto fiziksel saldırıda bulunmadı. Konuyu daha fazla uzatmanın da gereği yok. Söyleyecek daha fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

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