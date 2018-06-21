Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan transfer; Arabistan'a gitti

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol defans oyuncusu Alexis Delgado, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2016 yılının deve arası transfer döneminde Beşiktaş'ın Getafe'den transfer ettiği İspanyol defans oyuncusu Alexis Delgado, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta sadece yarım sezon oynayabilen ve ardından La Liga ekibi Alaves'e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Arabistan ekibine transfer oldu. Beşiktaş, Alexis Delgado'yu 1 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Yarım sezonun ardından ise 400 bin Euro'ya satmıştı.