Eski Beşiktaşlı sporcu Fevzi Tuncay tahliye oldu

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay, icra borcunun yatırılmasının ardından serbest kaldı ve Buca Cezaevi'nden saat 17.20 sıralarında beyaz renkli bir ciple ayrıldı. Eski eşine ödeyemediği tazminat ve nafaka taksitleri nedeniyle hapis cezası alan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay'ın serbest bırakılması için eski takım arkadaşı Pascal Nouma'nın çağrısıyla toplanan 51 bin 270 TL, Fethiye'de icra dairesine yatırıldı.

Fevzi Tuncay'ın boşandığı eşi Eylem Çukuryurt'a 50 taksitte ödemek için anlaştığı 150 bin lira nafaka ve tazminatın şu ana kadar ödemediği 17 taksidinin toplamı olan 51 bin 270 lirası Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde icra dairesine yatırıldı.

Paranın yatırılmasının ardından İzmir- Buca Cezaevi'nde buluan Fevzi Tuncay'ın serbest bırakılması için Fethiye 2'nci İcra Dairesi işlem başlattı.

Eylem Çukuryurt'un avukatı Mustafa Amaç, Fevzi Tuncay'ın şu ana kadar ödemediği borcun yatırıldığını söyledi. Eylem Çukuryurt'un geçen yıl mart ayında kendisine başvurduğunu söyleyen Mustafa Amaç, şunları söyledi:

"2009 yılında Fevzi Tuncay, müvekkilim Eylem Çukuryurt'tan İstanbul'da boşanmış. Daha sonra Eylem hanım Fethiye'ye taşındığı için dosyalarını buraya nakletti. Boşanma davası sonucunda Fevzi Tuncay'ın 200 bin TL tazminat ödemesine ve çocuk ve Eylem hanım için ayrı ayrı 1500 TL, aylık toplam 3 bin TL nafaka ödemesi kararlaştırılmış. Ancak Fevzi bey nafakalarını düzenli ödeyemediği için yüklü miktarda birikim olmuş. Ödenmesi gereken tutar 400 bin TL civarı bir rakama ulaşmış. Eylem hanımla anlaşma yoluna gittiklerinde 150 bin TL ödenmesi halinde tazminat ve nafaka taleplerinden vazgeçilmesi gündeme geldi. Bu paranın 50 taksitle ödenmesi konusunda Fethiye İcra Müdürlüğü'ne taahhütde bulunuldu. Ancak Fevzi bey bu taahhüdü yerine getiremediği için 'taahhüdü ihlal' suçundan 3 ay hapisle cezalandırıldı. Ancak bu paranın geciken taksidi olan 51 bin 270 TL ödendiği için serbest kalma işlemleri başladı."

Hesaba para yatıranlar

Fevzi Tuncay'ın serbest bırakılması için Fethiye 2'nci İcra Müdürlüğünü'nün banka hesabına pek çok ünlü isim para yatırdı. Para yatıranlar arasında şu isimler yer aldı:

"Tayfur Havutçu 3 bin TL, Rıdvan Dilmen 5 bin 270 TL, Mustafa Denizli 5 bin TL, Emre Belözoğlu 5 bin TL, Tümer Metin 5 bin TL, Metin Tekin 3 bin TL, Rıza Çalımbay 5 bin TL, Ertuğrul Sağlam 5 bin TL, Rüştü Reçber 5 bin TL, Samet Aybaba 3 bin TL, isimsiz 5 bin TL, Profesyonel Futbol Derneği 2 bin TL."

Nouma’dan çağrı, Nihat’tan tepki

Öte yandan, siyah-beyazlı takımın eski yıldızları, hapis cezası alan Fevzi Tuncay'a yardım çağrısında bulundu.

Fevzi ile siyah-beyazlı takımda birlikte oynayan Pascal Nouma, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fevzi kardeşimin düştüğü duruma çok üzüldüm. Eski futbolcular bir araya gelip yardım etmeli. Ben üstüme düşeni yapmaya hazırım. Bu olaya eski ve yeni yöneticilerin de duyarsız kalmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Nouma, bu mesajlardan kısa süre sonra ise "Arkadaşlar Fevzi ile ilgili yakında iyi haber alacaksınız, şimdilik bu kadar. Ben henüz bir şey yapamadım :( Bekliyorum, ama bir şeyler yapıldığını öğrenmek çok güzel" sözleriyle takipçilerine müjde verdi.

Bir işi bile çok görüyorlar

Beşiktaş'ın bir diğer efsanesi Nihat Kahveci ise yönetime 'Bir işi bile çok görüyorlar' siteminde bulundu.

Fevzi Tuncay'ın iş isteğinin geri çevrilmesine tepki gösteren Nihat, twitter üzerinden "Ben para versinler ona demiyorum. Bir işi bile çok görüyorlar. Anlayın işte bu ortamı, bırakınca futbolu kimse yüzünüze bakmaz" mesajı yayımladı.