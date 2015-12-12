Eski belediye başkanının oğlu annesini öldürdü

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç'in oğlu şizofreni tedavisi gören Batuhan Genç, annesini öldürdü, daha sonra intihara teşebbüs etti.

DHA’dan Akif Arıcı ve Mehmet Kılıçaslan’ın haberine göre; Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturan Demre İlçe eski Belediye Başkanı Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu 26 yaşındaki Batuhan Genç, annesi 60 yaşındaki Zahide Genç'i öldürdü. Konyaaltı sahilinde denize atlayarak intihar etmek isteyen Batuhan Genç, polis tarafından kurtarıldı. Olay, Arapsuyu Mahallesi Gökay Sitesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şizofreni tedavisi gören Batuhan Genç, günlük kullanması gereken ilaçları bugün almadı. Annesi Zahide Genç'in uyarılarına rağmen ilaçlarını kullanmayan Batuhan Genç, bir süre sonra evde bağırmaya başladı. Yakınlarını arayarak yardım isteyen Zahide Genç, oğluyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Batuhan Genç, annesinin başına sert bir cisimle vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Zahide Genç'in yardımına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Genç, kurtarılamadı.

İntihar etmek istedi

Olaydan sonra evlerine 300 metre uzaklıktaki Konyaaltı sahiline koşarak giden Batuhan Genç, denize atladı. Kıyıdan metrelerce açılan Batuhan Genç, haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi tarafından suda çırpınırken kurtarıldı. Tekneyle Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Batuhan Genç, sağlık kontrolünden sonra gözaltına alındı. Zahide Genç'in cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Diğer yandan olay anında Demre ilçesindeki evinde olan baba Adnan Genç ve diğer yakınları Antalya'ya geldi. Genç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

İki dönem başkanlık yaptı

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkan adayı gösterildi. Ancak Genç daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe gösterip adaylıktan çekildi.