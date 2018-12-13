T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski belediye başkanına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, 3628 sayılı kanuna muhalefet ve irtikap suçlarından tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay

13 Aralık 2018 15:58

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, 3628 sayılı kanuna muhalefet ve irtikap suçlarından tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ali Osman Yıldız ile tutuksuz yargılanan eski belediye çalışan Hakan Kanay hazır bulundu. Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, 3628 sayılı kanuna muhalefet ve irtikap suçlarından yargılanan 2 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali Osman Yıldız\'ı 6 yıl 3 ay, Hakan Kanay\'ı ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYASARIOĞLAN Kayseri DHA KAYSERİ SarıoğlanBelediye Başkanı Ali Osman YıldızKayseriCeza MahkemesindeAli Osman Yıldız ile tutuksuzHakan KanayGöreviMahkemeAli Osman YıldızKanayFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24