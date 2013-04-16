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Yaşam

Eski belediye başkanı ve eşi ölü bulundu

İskenderun'un Nardüzü beldesinde belediye başkanlığı yapan Ahmet Şanlı ve Mevlüde Şanlı evlerinde ölü olarak bulundu

16 Nisan 2013 10:54

Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Nardüzü Beldesi eski belediye başkanı Ahmet Şanlı ile eşi Mevlüde Şanlı yazlık olarak kullandıkları evlerinde ölü bulundu.
 
Nardüzü Beldesi’nde 3 dönem CHP’den aday olan ve ilk olarak 1994’te belediye başkanlığını kazanan 62 yaşındaki Ahmet Şanlı’nın, Karaağaç Beldesi Onur Sitesi’ndeki yazlık evinden saat 16.00 sıralarında silah sesi duyulması üzerine, komşuları polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 3 çocuk babası Ahmet Şanlı ile eşi Mevlüde Şanlı’nın cesediyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde, Şanlı çiftinin tabancayla öldüğü belirlendi. Çiftin bir süredir geçimsizlik nedeni ile zaman zaman tartıştığı belirtilirken, polis eşlerden birisinin diğerini vurmuş ve sonrasında intihar etme ihtimalini değerlendiriyor.

Şanlı çiftinin cenazeleri otopsi için devlet hastanesi morgun götürüldü. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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