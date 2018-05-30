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Eski belediye başkanı, evinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi'ne bağlı Kızılpınar beldesinin eski belediye başkanı İsmail Tekmen (67), yalnız yaşadığı Çorlu ilçesindeki evinde ölü bulundu

30 Mayıs 2018 15:26

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesi\'ne bağlı Kızılpınar beldesinin eski belediye başkanı İsmail Tekmen (67), yalnız yaşadığı Çorlu ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi\'ndeki evinde yalnız yaşayan İsmail Tekmen\'i cep telefonu ile arayıp ulaşamayan oğlu, polise haber verdi. Eve giden polis, kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girdiğinde Tekmen\'i yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Tekmen\'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından İsmail Tekmen\'in cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
İsmail Tekmen, 1999 yılında Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde Fazilet Partisi\'nden belediye başkanı seçilmişti.

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