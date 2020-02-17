Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse: O köprüye adımın verilmesini kabul etmeyeceğim

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendisini arayıp, “Yeni bir üst geçit yaptım. Oraya senin isminin vermek istiyorum” dediğini, kendisinin de “Yaşayan kişilerin yerine vefat etmiş olanların isimlerinin verilmesinden yana olduğunu, önceki isim verme girişimlerine de karşı olduğunu kaydeden Köse, şunları söyledi:

“Başkan Tahir Büyükakın'ı aradım ‘Bu işten vazgeçelim. Ben sıkıntıdayım' dedim. O da bana ‘Abi meclis kararı var. Geri dönemem' dedi. Bu olay benimde içime sinmedi. Basın şehidinin isminin kaldırılmasını ben içime sindiremem. Ben o köprünün isminin Çetin Emeç olduğunu bilmiyordum. Tahir Büyükakın bana ‘Yeni köprü yaptırdım' dedi. Çetin Emeç köprüsü olduğunu söylemedi. Ama köprüde ismim yazılı da olsa, ben o köprünün isminin Erol Köse olarak kabul etmiyorum.”