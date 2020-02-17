T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse: O köprüye adımın verilmesini kabul etmeyeceğim

Eski Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'in adının verildiği köprü kaldırılmış, yeni yapılana Erol Köse'nin ismi yazılmıştı

17 Şubat 2020 08:33

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önerisiyle, 7 Haziran 1990’da evinin önünde öldürülen eski Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç’in adı verilen Çetin Emeç Köprüsü’nden ‘Çetin Emeç’ adı çıkarıldı ve yerine eski Belediye Başkanı Erol Köse'nin adı verildi. Köse, duruma tepki göstererek, "Çetin Emeç’in adının kaldırılıp adımın verilmesini kabul etmiyorum. O köprüde Çetin Emeç’in adı olması beni mutlu eder” dedi.

Gelen tepkiler üzerine CHP'li belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni açılacak kütüphaneye Çetin Emeç adının verildiğini açıklamıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendisini arayıp, “Yeni bir üst geçit yaptım.  Oraya senin isminin vermek istiyorum” dediğini, kendisinin de “Yaşayan kişilerin yerine vefat etmiş olanların isimlerinin verilmesinden yana olduğunu, önceki isim verme girişimlerine de karşı olduğunu kaydeden Köse, şunları söyledi:

“Başkan Tahir Büyükakın'ı aradım ‘Bu işten vazgeçelim. Ben sıkıntıdayım' dedim. O da bana ‘Abi meclis kararı var. Geri dönemem' dedi. Bu olay benimde içime sinmedi.  Basın şehidinin isminin kaldırılmasını ben içime sindiremem. Ben o köprünün isminin Çetin Emeç olduğunu bilmiyordum. Tahir Büyükakın bana ‘Yeni köprü yaptırdım' dedi. Çetin Emeç köprüsü olduğunu söylemedi.  Ama köprüde ismim yazılı da olsa, ben o köprünün isminin Erol Köse olarak kabul etmiyorum.”

 

ETİKETLER

erol kösetahir büyükakınçetin emeçkocaeli belediyesiköprü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24