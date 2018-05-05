Eski belediye başkan yardımcısı 5 yıldızlı otelde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl İlçesi eski belediye başkan yardımcısı Yusuf Şen, tatil yaptığı Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki otel odasında ölü bulundu. Tansiyon hastası olduğunu belirtilen Şen'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen, önceki gün tatil için geldiği Kemer ilçesi Deniz Caddesi’nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Otel personeli bugün sabah saatlerinde temizlik için Şen’in odasına gitti. Şen’in yatakta hareketsiz yattığını gören temizlik personeli, durumu otel yetkililerine bildirdi.

Otopsi sonrası belirlenecek

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kemer savcı ve polisin incelemesinden sonra Yusuf Şen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Şen’in tansiyon hastası olduğu kaydedildi.

Yusuf Şen’in ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.(DHA)