Eski BDP milletvekili hayatını kaybetti

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Nuri Yaman kimdir

11 Mart 1944'te Muş Malazgirt'te doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Zeynep'tir. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube Bölümü'nü bitirdi. Kayseri Bünyan ve Yeşilhisar, Nevşehir Derinkuyu, Erzurum Oltu'da Kaymakam olarak görev yaptı. Mülkiye Müfettişi oldu. Bolu Gerede Kaymakamlığına atandı. Çorum, Kütahya ve Çankırı'da Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında APK Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Mülkiye Başmüfettişliği görevine dönerek, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda bu görevi yürüttü. İyi düzeyde İngilizce bilen Yaman, evli ve 2 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde DTP' den Muş milletvekili seçilmişti.