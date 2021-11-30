Eski Digor Belediye Başkanı ve eski HDP Kars İl Başkanı tutuklandı

Kars ve İstanbul'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan eski HDP Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ve eski Digor Belediye Başkanı BDP'li Ekrem Bingül bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde kente ve İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında eski HDP Kars İl Başkanı Ayhan Gezici eski Digor Belediye Başkanı BDP'li Ekrem Bingül, iş insanı O.A. ve HDP il yöneticisi O.M. gözaltına alındı.
4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Eski HDP Kars İl Başkanı Gezici ve eski Digor Belediye Başkanı BDP'li Bingül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İş insanı O.A. ve HDP il yöneticisi O.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.