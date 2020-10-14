Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu: Delegelikten çok partinin savrulması karşısında büyük kırgınlık ve kızgınlığım var

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesi karşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu Sivas delegesi olarak genel kurula katılacak. Muhsin Bey'in oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun niçin delege yapılmadığı ise çok ilginç. Bu konuyu BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'a sordum. Tunç, “Furkan Yazıcıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler. İl kongremiz yapılırken de yine benzer sıkıntı yaşanmış. Onlar da kendisine telefonla ulaşamadıkları için genel kurul delegesi olarak adı yazılmamış. Tabii arkadaşların mutlaka kendisine ulaşması gerekirdi. Bu duruma üzüldük. Ama şu aşamada yapacak bir şey yok.” dedi" ifadesini kullandı.

Öztürk iddialara ilişkin Furkan Yazıcıoğlu'nun ise kendisine, "Ulaşılamadı diye bir durum yok. Delegeliğim için onay beklenmesi de abes bir durum. Ben bu hareketin içinde doğup, büyüdüm. Duygusal bağım var. Bunun karşılığı böyle olmamalıydı. Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesi karşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var” açıklamasını yaptığını aktardı.

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