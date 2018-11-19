Eski başsavcıdan BM'ye eleştiri: İcraat yok, laf var

Eski savaş suçları başsavcısı Del Ponte, uzun yıllar görev yaptığı Birleşmiş Milletler'i icraat yapmak yerine "konuşmakla" eleştirdi. Del Ponte, "Birçok memur var. Ama bunların sadece birkaçı gerçekten iş yapıyor" dedi.BM'ye bağlı uluslararası ceza mahkemeleri eski başsavcısı Carla Del Ponte, İsviçre gazetesi NZZ Am Sonntag'a verdiği röportajda, yıllarca görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) hakkındaki eleştirilerini dile getirdi. "BM benim için büyük bir hayal kırıklığı" diyen 71 yaşındaki İsviçre vatandaşı Del Ponte, 193 üyeli uluslararası örgütün "yeniden yapılandırılmasının" şart olduğunu belirtti.

Del Ponte, BM'nin Suriye'deki savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini araştırmakla görevlendirdiği komisyondan geçen yıl istifa etmişti. Açıksözlülüğüyle tanınan Del Ponte, bu kararını açıklarken Suriye'deki suçların yeterince cezalandırılmamasını ve BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli siyasi desteği vermemesini eleştirmişti.

Suriye komisyonunda görev yaparken BM'nin aslında icraat değil, "konuşma" yeri olduğunu fark etmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Del Ponte, "Birçok memur var. Aşırı sayıda. Ve bunların sadece birkaçı gerçekten iş yapıyor" dedi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ya da kurulacak özel bir mahkemenin Suriye'deki savaş suçlarıyla ilgilenmesini umut etmiştik" diyen Del Ponte, BM Güvenlik Konseyi'nin bu sürece engel olduğunu söyledi.

"Atın bu ülkeleri"

Del Ponte, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'ni de eleştirdi. Bu yapının şu anki 47 üyesinin yarısının "her gün insan hakları ihlalleri yaptığını" belirten Del Ponte; Çin, Suudi Arabistan ve Burundi'yi örnek gösterdi. İsviçreli başsavcı, "Atılmalılar. Hem de vakit kaybetmeksizin" diyerek söz konusu ülkelerin acilen BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Daha önce Ruanda ve eski Yugoslavya'daki savaş suçlarına dair yürüttüğü soruşturmalarla adından söz ettiren deneyimli başsavcı, bu yıl sonunda tamamen emekli olacağını açıkladı. Del Ponte, röportajda, BM Genel Sekreteri olmaya nasıl bakacağı yönündeki soruya ise esprili bir yanıt verdi. Bu görevi memnuniyetle kabul edeceğini söyleyen Del Ponte, "Ama muhtemelen fazla uzun kalmazdım" diye ekledi.

DW,AFP/CÖ,GA

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