Eski basketbolcu Murat Yurdakul’un kızı kaçırıldı

Bir dönem Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giyen Murat Yurdakul’un 17 yaşındaki kızı Ege Yurdakul Çanakkale’nin Ezine İlçesine bağlı Geyikli ilçesinde kaçırıldı. Konuyla ilgili açıklama, Galatasaray'ın basketbol biriminin Twitter sayfasında yapıldı. GS Basketbol kullanıcı hesabından yapılan açıklama da “Eski oyuncumuz Murat Yurdakul'un çocuğu Ege Yurdakul Ezine Geyikli'de kaçırılmıştır” denildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yetkililere isyan eden Murat Yurdakul, ''Kızımı bulmadan buradan ayrılmayacağım. Ancak bürokrasi o kadar ağır işliyor ki... 36 saattir kızım kayıp. Savcılıktan yeni arama kararı çıkartabildik. Dün gece Facebook'tan kaçıran kişi kızım adına sahte bir hesap açtı. 'Beni rahat bırakın, ben böyle iyiyim' gibi şeyler yazdı. Ancak bunlar kesinlikle benim kızıma ait ifadeler değil. Yetkililere bu IP adresinden kaçıran kişiye ulaşabilirsiniz diyorum fakat bürokrasi nedeniyle elimiz kolumu bağlı. Herkesi takip edip, her yerden her şeyi bulabiliyorlar. Ancak ben dün geceden beri bürokrasiye takılıyorum. Ne olur hızlandırın'' dedi.

Baba Yurdakul, kızını kaçıran kişinin abisinin olayı itiraf ettiğini ve C.T. isimli bu kişinin kızına platonik aşık olduğunu, kızını elde edemeyince de kaçırdığını belirterek, şunları söyledi:

'"Önceki gün akşam 21:30 civarında annesinin yanından ayrılıp eve giderken kaçırıldı. Tüm eşyaları, telefonu bile evde, kendi rızası ile kaçmış olamaz. 3 yıldır birlikte olduğu bir sevgilisi var o nedenle gönül ilişkisi falan da değil. Kızımı kimin kaçırdığı tespit edildi. Kaçıran C.T.'nin ağabeyi yakalandı. Karakolda her şeyi itiraf etti. Ancak kardeşinin ve kızımın nerede olduğunu söylemiyor. Tüm kolluk kuvvetleri araştırmaya devam ediyor.''

Murat Yurdakul Facebook hesabından yazdı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Haşim Murat Yurdakul da Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı: