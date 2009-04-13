Eski başkana hapis cezası

Urla Belediyesinde bir dönem belediye başkan vekilliği yapan Hurşit Akdemir'in açtığı işe iade davası kararını yerine getirmeyen Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu'na, 10 ay hapis cezası verildi. Karaosmanoğlu'nun cezası, 6 bin TL para cezasına çevrildi.



Urla Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, avukatlar katıldı.



Hurşit Akdemir'in avukatı, müvekkilinin belediyeye karşı açtığı işe iade davasına kazanmasına rağmen görevine döndürülmediğini ve mağdur edildiğini ileri sürdü.



Selçuk Karaosmanoğlu'nun avukatı ise Akdemir'in Çiğli Belediye Başkanlığında göreve başladığını ve mağduriyetinin söz konusu olmadığını savundu.



Yargılama sonunda, Hurşit Akdemir'i görevine başlatmayarak görevini kötüye kullandığı kanaatine varan hakim, Karaosmanoğlu'na 10 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası, günlüğü 20 TL'den 6 bin TL para cezasına çevrildi.

