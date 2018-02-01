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ESKİ BAŞKAN KOLCUOĞLU İÇİN İSTANBUL BAROSU ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ 

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)  Vefat eden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu için İstanbul Barosu önünde tören düzenledi

01 Şubat 2018 15:36

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) 
Vefat eden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu için İstanbul Barosu önünde tören düzenledi. 
Salı günü evinde 73 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu için İstanbul Barosu önünde tören düzenledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan İstanbul Barosu önünde düzenlenen törene, Kolcuoğlu\'nun eşi Şengün, oğlu Umut Kolcuoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile yakınları ve avukatlar katıldı. Kolcuoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna İstanbul Barosu\'nun bayrağı ve karanfil  bırakıldı. Törende Kolcuğlu\'nun eşi Şengün Kolcuoğlu tabuta sarıldı. Okunan dualar ve hellalik alınmasının ardından Kolcuoğlu\'nın cenazesi araca konuldu. Tören katılanlar da cenaze aracına karanfiller bıraktı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. 

Görüntü Dökümü:
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- Törenden görüntüler
- Eşinin tabuta sarılması
- Tabutun taşınması
- Tabutun cenaze aracına konması
- Katılanların görüntüsü
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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