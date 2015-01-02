Eski başkan gündüzleri özgür



Bavyera Adalet Bakanlığı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 3,5 yıl hapis cezasına çaptırılan Bayern Münih futbol takımının eski başkanı Uli Hoeness'in tutuklu bulunduğu cezaevinden koşullu serbest bırakıldığını doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Hoeness'in cezasını henüz tamamlamadığı, sadece gündüzleri kendisi için belirlenen, cezaevi dışındaki bir işe gideceği, ancak akşam saat 18.00'de tekrar cezaevine döneceği belirtildi.

Gecelerini yine cezaevinde geçirecek olan Hoeness'in cezası kapsamında Bayern Münih kulübünün bir gençlik bölümünde çalışacağı ifade ediliyor.

Ceza İnfaz Kurumu'nun Hoeness'in çarptırıldığı cezanın yarısını gelecek yıla erteleyebileceği ve 2016 yılında tamamen özgürlüğüne kavuşabileceği tahmin ediliyor.

Bayern Münih takımının eski başkanı Hoeness, yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'nde 13 Mart 2014'te 28 milyon 500 bin euro vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hoeness, 2 Haziran'dan beri Landsberg Cezaevi'nde cezasını çekiyor.

Hoeness'in Noel ve yılbaşını da ailesiyle geçirmesine izin verildiği kaydedildi.