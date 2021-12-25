Eski başkan Fikret Orman'ın Beşiktaş'tan ihracı için önerge verildi

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için 114 imzalı dilekçe divan kuruluna verildi.

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda başladı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi.

Siyah beyazlılarda eleştirilerin odağında olan Fikret Orman'ın ve yönetiminden kimsenin salonda bulunmaması dikkat çekti.

Öte yandan Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için 114 imzalı dilekçenin Divan Kurulu'na verildiği öğrenildi.