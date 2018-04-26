T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski başkan adayı ve yönetici Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a 61 bin liralık bağış

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da başlatılan bağış kampanyası kapsamında eski yönetici, başkan adayı ve iş adamı Celil Hekimoğlu, bordo-mavili kulübe 61 bin liralık bağışta bulundu

26 Nisan 2018 16:33

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da başlatılan bağış kampanyası kapsamında eski yönetici, başkan adayı ve iş adamı Celil Hekimoğlu, bordo-mavili kulübe 61 bin liralık bağışta bulundu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Camianın değerli isimlerinden Hekimoğlu, kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhranı atlatabilmesi için başlatılan bu seferberliğe 61 bin liralık bağışıyla ortak oldu” denildi.
HEKİMOĞLU: \"HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"
Medical Park Stadyumundan aldığı locayla ve personellerine hediye ettiği sezon formalarıyla Trabzonspor\'a destek olan Hekimoğlu, bağış ve kampanya süreci ile ilgili şöyle konuştu: \"Biz Trabzonsporumuza her zaman destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Kulübümüzün başlattığı bağış kampanyasına da kayıtsız kalamazdık. Trabzon’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Antalya’dan Türkiye’nin her yerindeki Trabzonlular, Trabzonspor’a gönül vermiş taraftarlarımız, iş adamlarımız bu kampanyaya destek olmalıdır. Yurtdışında da on binlerce taraftarımız, iş adamımız var. Onlar da ellerini taşın altına koyacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı vefalıdır. Cefalıdır da!\"
Ayrıca kulüpten bağış çağrısına gelen desteklerin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Celil Hekimoğlu\'na da teşekkür edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TRABZONSPORdaCelil HekimoğluBordomaviliHekimoğluHEKİMOĞLUZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Medical Park StadyumundanTrabzonsporTrabzonsporumuzaOlmayaKulübümüzünTrabzondanAnkaradanAntalyadan Türkiyenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24