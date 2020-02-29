Eski başkan adayı Huckabee: Trump insanların ciğerlerinden Koronavirüs emip sonra tükürse denizi kirlettin derler

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Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların her halükarda eleştirildiğini iddia etti.

The Guardian'ın aktardığına göre eski başkan adayı ve Arkansas Valisi Mike Huckabee, "Trump, gidip 60 bin kişinin ciğerlerinden Koronavirüs'ü emerek çıkarsa, sonra da okyanusun dibine tükürse, bu sefer de okyanusu kirlettiği için eleştirilir" dedi.

Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Koronavirüs'ün yayılmasını önlemesi için uzmanlardan oluşan ekibin başına getirmesi muhalefet tarafından çokça eleştirildi. Birçok yayın, Pence'in "dini inancının bilimin önüne koyduğunu" ifade etti ve "Pence'ın valilik yaptığı dönemde HIV krizini durduramadığını" yazdı.

Huckabee, bu yayınları Pence üzerinden Trump'ı hedef almaya çalışmakla suçladı.