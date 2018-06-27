Eski başbakana yolsuzluk operasyonu: Evinde 273 milyon dolarlık mücevher bulundu

Eski Malezya başbakanı Necip Rezak'a ait ev ve ofislere baskın düzenlendi. Baskınlarda Rezak'a ait 273 milyon dolar değerinde kıymetli eşya ele geçirildi.

Euronews'de yer alan habere göre bu eşyalar arasında lüks çantalar, saatler ve mücevher bulunduğu belirtilirken Ticari Suçlar Şube Müdürü Amar Singh, 6 ev ve ofise yapılan baskında 12 bin parça mücevher ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda elde edilen en değerli mücevherin ise yaklaşık 1. 6 milyon dolar değerinde olan sarı bir elmas olduğu açıklandı.

Geçen ay yapılan baskınlarda ünlü markalara değerinin 12 milyon dolar olduğu tahmin edilen 567 lüks el çantası bulunduğu bildirildi. Operasyonda elde edilen 423 lüks marka saat ile 234 güneş gözlüğünün piyasa değerinin ise 19 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Amar Singh açıklamasında bu miktarı saymak için 22 Merkez Bankası memurunun 6 para sayma makinası ile üç gün boyunca çalıştığını ifade etti.

Eski başbakan görevde bulunduğu sırada "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" isimli yolsuzluk davasıyla gündeme geldi. 2009 yılında kurulan devlete bağlı yatırım fonu 1MDB'den Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürüldü. Rezak bu paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıkladı ve Suudi yönetiminin bunu doğrulamasıyla Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Rezak'ın beklenmedik şekilde seçimi kaybetmesinin ardından yolsuzluk dosyası yeniden açıldı.