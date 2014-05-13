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Dünya
Deutsche Welle

Eski başbakana hapis cezası

İsrail tarihinde bir ilk yaşandı. 2006 – 2009 yılları arasında İsrail'in başbakanlığını yapan Ehud Olmert, rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapse mahkum edildi.

13 Mayıs 2014 14:21

İsrail eski başbakanı Ehud Olmert, Kudüs belediye başkanlığı döneminde bir gayrımenkul projesine ilişkin rüşvet aldığı iddiasıyla Tel Aviv'deki mahkemede yargılanıyordu.

Hâkim David Rosen, eski başbakanın en az 140 bin euro rüşvet aldığına hükmetti. Mahkeme, Olmert'i 6 yıl hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 200 bin euro para cezasına da çarptırdı. Suçsuz olduğunu savunan Olmert, kararı temyiz edeceğini açıkladı.

Ehud Olmert, 1993 – 2003 yılları arasında Kudüs belediye başkanlığında bulunmuştu. Daha sonra Ariel Şaron başkanlığındaki hükümetlerde muhtelif bakanlık pozisyonlarını üstlenmişti. Rüşvet iddialarından ötürü başbakanlık görevinden istifa eden Olmert hakkındaki rüşvet soruşturması 2010'da başlamıştı.

İsrail eski Cumhurbaşkanı Moşe Katsav, 2011 yılında tecavüz ve taciz suçlarından dolayı 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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