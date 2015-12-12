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Dünya
Deutsche Welle

Eski başbakana 10 yıl hapis

Kazakistan’da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Başbakan Serik Ahmetov 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Aralık 2015 17:04


Karağandı'da görülen davada Ahmetov ile birlikte yargılanan 17 siyasetçi daha çeşitli cezalara çarptırıldı. Ceza alanlar arasında sanayi kenti Karağandı'nın eski belediye başkanı da bulunuyor. Mahkeme 3 sanığın beraatine hükmetti.

57 yaşındaki Ahmetov 2012-2014 yılları arasında Kazakistan'ın başbakanı olarak görev yapmıştı. Dava, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Orta Asya ülkesinde bir ilk niteliği taşıyor. Kazakistan'da ilk kez bu düzeyde bir siyasetçi yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Yolsuzluk sorununun ciddi boyutlara ulaştığı Kazakistan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı yolsuzluk endeksinde 174 ülke arasında 126'ncı sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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