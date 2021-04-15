Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut, TBMM'de ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Akbulut için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut'un ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafından platforma getirilirken Yıldırım Akbulut'un özgeçmişi okundu.

Şentop: Büyük ve önemli görevlerde bulundu

Akbulut'un damadı İsmail Kırca'nın ardından konuşan Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Bu ebedi hayatın başlangıcında geride hoş bir sada bırakarak devletine, milletine, sadakatle dolu bir ömür bırakarak hayırlarla yolculuğa çıkanlara ne mutlu. Merhum Yıldırım Akbulut, kendisini uğurlamaya gelen bu kıymetli ve büyük topluluk ve milletimizin hüsnü şahadeti gösteriyor ki ebedi hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan seçkin ve müstesna insanlardan. Erzincan'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, kurucuları arasında bulunan Anavatan Partisi ile uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Siyasetin zorlu şartları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen Yıldırım Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ardından Akbulut'un cenazesi kortej eşliğinde top arabasına taşındı.

Erdoğan: Tevazudan hiç sapmadı

Cenaze namazının kılınması ardından Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey, malum devletin birçok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Beyin gerçekten en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi; bu tevazuundan hiç bir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dua edildi. Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.