Eski Başbakan yargı önünde

Yingluck Şinavatra, başbakanlığı sırasında denetim yükümlülüğünü ihlal

ettiği

gerekçesiyle yargılanıyor. Eski Başbakan Yingluck suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis

cezasına çarptırılabilir.

Yingluck döneminde hükümetin pirinç üreticilerine

yönelik hazırladığı sübvansiyon

programı davanın ana konusunu oluşturuyor. Pirince piyasadakinin iki katı fiyatlar

öngören programın devlete 5 milyar eurodan fazla maliyet getirdiği belirtiliyor.

Programdan hükümet partisine oy veren kesimlerin fayda sağladığı, devletin

zarar ettiği

ileri sürülüyor.

Bangkok'ta görülen davada 47 yaşındaki

siyasetçi, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Yingluck Şinavatra adalet istediğini ve hukuka uygun bir karar çıkmasını beklediğini

söyledi.

Tayland Ordusu tarafından daha önce düzenlenen

bir parlamento oturumunda Yingluck

Şinavatra suçlu bulunarak, 5 yıl süreyle siyasetten men edilmişti.

Tayland'da ordunun yönetimi sürerken seçimlerin ne zaman yapılacağı belirisizliğini

koruyor.

