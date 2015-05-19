Eski Başbakan yargı önünde

Yingluck Şinavatra, başbakanlığı sırasında denetim yükümlülüğünü ihlal
ettiği
gerekçesiyle yargılanıyor. Eski Başbakan Yingluck suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis
cezasına çarptırılabilir.
Yingluck döneminde hükümetin pirinç üreticilerine
yönelik hazırladığı sübvansiyon
programı davanın ana konusunu oluşturuyor. Pirince piyasadakinin iki katı fiyatlar
öngören programın devlete 5 milyar eurodan fazla maliyet getirdiği belirtiliyor.
Programdan hükümet partisine oy veren kesimlerin fayda sağladığı, devletin
zarar ettiği
ileri sürülüyor.
Bangkok'ta görülen davada 47 yaşındaki
siyasetçi, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Yingluck Şinavatra adalet istediğini ve hukuka uygun bir karar çıkmasını beklediğini
söyledi.
Tayland Ordusu tarafından daha önce düzenlenen
bir parlamento oturumunda Yingluck
Şinavatra suçlu bulunarak, 5 yıl süreyle siyasetten men edilmişti.
Tayland'da ordunun yönetimi sürerken seçimlerin ne zaman yapılacağı belirisizliğini
koruyor.