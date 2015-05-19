T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Eski Başbakan yargı önünde

Darbeyle görevden uzaklaştırılan Tayland eski Başbakanı Yingluck Şinavatra bugün Bangkok'ta hâkim karşısına çıktı.

19 Mayıs 2015 14:44

Yingluck Şinavatra, başbakanlığı sırasında denetim yükümlülüğünü ihlal
ettiği
gerekçesiyle yargılanıyor. Eski Başbakan Yingluck suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis
cezasına çarptırılabilir.
Yingluck döneminde hükümetin pirinç üreticilerine
yönelik hazırladığı sübvansiyon
programı davanın ana konusunu oluşturuyor. Pirince piyasadakinin iki katı fiyatlar
öngören programın devlete 5 milyar eurodan fazla maliyet getirdiği belirtiliyor.
Programdan hükümet partisine oy veren kesimlerin fayda sağladığı, devletin
zarar ettiği
ileri sürülüyor.
Bangkok'ta görülen davada 47 yaşındaki
siyasetçi, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Yingluck Şinavatra adalet istediğini ve hukuka uygun bir karar çıkmasını beklediğini
söyledi.
Tayland Ordusu tarafından daha önce düzenlenen
bir parlamento oturumunda Yingluck
Şinavatra suçlu bulunarak, 5 yıl süreyle siyasetten men edilmişti.
Tayland'da ordunun yönetimi sürerken seçimlerin ne zaman yapılacağı belirisizliğini
koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DarbeyleTaylandBaşbakanı YingluckBangkokBaşbakan YingluckOrdusuYingluckWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24