Eski Başbakan Theresa May, Boris Johnson'ın "party gate" skandalını yorumladı: Kimse yasaların üstünde değildir

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Britanya’nın eski başbakanı Theresa May, Başbakan Boris Johnson’a tepkilere neden olan Downing Sokağı partileri hakkında ilk kez konuştu. May, “Kimse yasaların üstünde değildir” dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ülkede kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’nda düzenlenen birden fazla partiye katılmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

Britanya’nın bir önceki başbakanı Theresa May, yerel gazete Maidenhead Advertiser’a yazdığı açık mektupta, durumu değerlendirdi.

May, şunları yazdı:

“Daha önce, kuralları belirleyenlerin kurallara uyması gerektiğini söylemiştim. Kimse yasaların üstünde değildir.

Bu, kamuoyu ve hükümet arasında gerekli derecede güvenin oluşturulması için önemlidir.

Pek çoğu gibi ben de, Koronavirüs kurallarını belirlemekten sorumlu olan 10 Numara’nın, kurallara uymadığını duyduğumda öfkelendim”

May, partilere ilişkin yürütülen soruşturmanın sonunda bilinçli bir ihmalle karşılaşılırsa gerekli adımların atılmasını beklediğini söyledi.