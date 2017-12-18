Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın hastalığı 'temporal lob epilepsi' nedir?

İstanbul'daki Beykoz Konakları'ndaki evinde cansız bedeni bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın temporal lob epilepsi tedavisi gördüğü, hastalığın ağırlaşan ve felce varan komplikasyonları nedeniyle ağır stres altında olduğu açıklandı.

38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın icra kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesinden, “Temporal Lob Epilepsi hastalığının doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı” açıklaması yapıldı.

Peki, temporal lob epilepsi nedir? Temporal lob epilepsi belirtileri nelerdir? Temporal lob epilepsi nasıl tedavi edilir ve bu epilepsi türü felce neden olur mu?

Bu açıklamanın ardından akıllara, temporal lob epilepsi hastalığı neden kaynaklanır, nasıl belirtiler verir, tedavi ile ilerlemesi ve yaratacağı hasarlar önlenebilir mi, felce neden olur mu?” soruları sıkça sorulmaya başlandı.



NTV'de yer alan habere göre, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Temporal Lob Epilepsinin

belli bir odaktan oluşan epilepsi türü olduğunu söyledi. Öztürk, “Bu epilepsi türü felç yapabilir. Beynin motor alanına yakın bir lezyon ise felç ortaya çıkabilir ve hatta ani ölümlere yol açabilir” dedi.

"Geçici veya kalıcı felç yapabilir"



Felcin genellikle geçici olarak, nöbet sırasında hastanın lezyonun olduğu bölgedeki kol ve bacağını oynatamaması, bazen de hareketin tamamen kısıtlanması şeklinde olabildiğini belirten ve “Bunlar genellikle geçicidir” diyen Prof. Öztürk, felcin kalıcı olabileceğini söyledi, “Ancak nöbete neden olan lezyon beynin motor alanına yakınsa hem felç oluşturur hem de nöbet yapabilir. Ve bu felç lezyonun durumuna göre kalıcı olabilir” dedi.

Temporal lob epilepsi nedir?



Temporal lob epilepsi, beynin her iki temporal lobundan kaynaklanan nöbetler şeklinde gelişiyor. Temporal lobdan kaynaklanan basit parsiyel nöbet, kompleks parsiyel nöbet veya sekonder jeneralize tonik klonik nöbet veya bunların bir araya gelmesiyle karakterize epilepsiler olarak tanımlanıyor.

Temporal lob epilepsi nedir nasıl belirti veriyor?

Temporal lob epilepsinin belirtilerini, ani korku, daha önce olmuş bir olayı olmamış gibi veya olmamış bir olayı olmuş gibi hissetme, bulantı, uçuşan kelebekler hissi, midede boşluk veya sıkışma hissi, rüyada gibi olma, anlık geriye dönüş, yabancı olaylara aşinalık duygusu (dejavu) ya da daha önceden deneyimlenmiş bazı olaylara yabancılaşma hissi (jamaisvu) ve depresyon şeklinde özetlemek mümkün.



Yanı sıra nöbet esnasında bilinç bozukluğu, donakalma, dalma, yüzde morarma, çiğneme, yutkunma, dudak şapırdatma ve değişik el hareketleri görülebiliyor.



Hastalığın tanısı, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), polisomnografi, MRI ve PET beyin verileri ile konuluyor.

Temporal lob epilepsi nedir tamamen tedavi edilebilir mi?



Temporal lob epilepsi tedavisinin, hastalığı oluşturan lezyonun cinsine, büyüklüğüne, şiddetine ve başlama yaşına (çocukluk veya gençlik yaşı) göre düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Bazen sadece ilaçla tedavi edilebilir ancak antiepileptik ilaçların yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedaviye de gidilebilir. Epilepsi cerrahisi ile nöbetleri tamamen kontrol altına alınan hastalarımız vardır. Uygun tedaviyle tamamen iyileşen hastalarımız olduğu gibi tüm yöntemlere rağmen nöbetleri kontrol altında tutulamayan hastalarımız da olabilir. Yani ilaç tedavisine rağmen nöbetler ortaya çıkabilir” dedi.