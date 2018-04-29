Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, evden tek el silah sesi duyulması üzerine içeri giren güvenlik ekipleri Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yavuz Yılmaz'ın silahı başına hedef alarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polisin olay yerindeki incelemesi ise devam ediyor.

ABD'de haberi alan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, Türkiye'ye dönmek için yola çıkarken, yakınları Yılmaz ailesinin Beykoz'daki evine geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saat 09.00'da Yılmaz'ın vefat haberini aldıklarını açıkladı.

İstanbul Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yılmaz'ın evinde ve yakınlarında bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerden önce CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş ancak aday olmamıştı.

Yılmaz ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra otel ve restoran işletmeciliği yaptı.

Kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile İstanbul'da bir yatırım şirketi kurdu.