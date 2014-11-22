Eski başbakan gözaltına alındı



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Socrates'in Paris'ten dönüşünde Lizbon Havaalanı'nda cuma günü gözaltına alındığı belirtildi.

Eski başbakan Socrates'in vergi kaçakçılığı, kara para aklamak ve yolsuzluk suçlamalarından bugün sorgulanacağını belirtildi. Soruşturma kapsamında üç kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında ayrıca çok sayıda ev ve işyerinde arama yapıldığı da ifade ediliyor. Socrates'in tutuklanıp tutuklanmayacağı ise sorgusundan sonra belli olacak.

Portekiz'de bu yıl içinde tanınmış kişilerin suçlandığı iki yolsuzluk soruşturması daha basına yansımış, Espirito Santo Bankası'nın eski başkanı Ricardo Salgado geçen hazıran ayında gözaltına alınmıştı.

Bir hafta önce patlak veren yolsuzluk skandalında da yabancı yatırımcılara vize kolaylığı sağladıkları iddiasıyla çok sayıda üst düzey bürokrat gözaltına alınmıştı. Hükümeti de sarsan skandal nedeniyle geçen pazar günü Miguel Macedo da içişleri bakanlığından istifa etmişti.

Ancak Portekiz tarihinde ilk kez bir başbakan gözaltına alınıyor. Sosyalist politikacı Socrates, 2005 - 2011 yılları arasında başbakanlık görevini yürütmüş ve Euro krizi nedeniyle sıkı tasarruf tedbirleri uygulamak zorunda kalmıştı. Socrates, hazırladığı dördüncü tasarruf paketi için parlamentoda çoğunluğu bulamayınca istifa etti.