Eski Barcelona Başkanı Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı

İspanyol basınında yer alan habere göre eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Cadena Ser'in haberinde, kulüp binasının arandığını ve eski başkan Bartomeu'nun gözaltına alındığını yazdı.

Basın, yaşananları "Barçagate" ismiyle takipçilerine aktarıyor. Bartomeu, kulüpteki bazı isimlerin ve önde futbolcuların saygınlığını sarsmak için, sosyal medya hesaplarına para ödediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, ekim ayında istifa etmişti. Kulübü 4 aydır geçici bir kurul yönetiyor.

Josep Maria Bartomeu'nun istifasının nedeni de Barcelona yönetimi hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasıydı.

Barcelona'da başkanlık seçimi bu pazar günü yapılacak.