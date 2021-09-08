Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisi'nden, 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü. Bu tarihte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'metal yorgunluğu yaşayanlar arasında yer aldığı' şeklindeki haberlerin ardından istifa etmişti.

Öten yandan Erdoğan'ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği metal yorgunluğu eleştirileri sonrası İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifası gündeme gelmişti. 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden ayrılan Kadir Topbaş, "Her şey affedilebilir, ama adam yerine konmamak asla" derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, istifa açıklamasında 23 yıllık "başarılarını" sıralamış; "Başarısız olduğum için değil, liderimiz istediği için istifa ediyorum" ifadesini kullanmıştı. Gökçek ve Uğur ile birlikte istifaya karşı direndiği iddia edilen Recep Altepe de, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktığını duyurduğu açıklamada "davaya bağlılık" vurgusu yapmıştı.

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