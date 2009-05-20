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'Eski bakıcıyla da aşk yaşadı'

Tuğba Altıntop, çocuklarının bakıcısı ile evlenmeye hazırlanan eski eşi Rafet El Roman için ağır konuştu.

20 Mayıs 2009 03:00

Tuğba Altıntop, çocuklarının bakıcısı ile evlenmeye hazırlanan eski eşi Rafet El Roman için ağır konuştu. Roman'ın eski bakıcıyla da aşk yaşadığını iddia eden Altıntop, "Çocuklarımın psikolojisini bozuyor" dedi.

Hürriyet’in Kelebek ekindeki habere göre; Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde beş yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle 2010 yılında evleneceğini açıklamıştı. Kısa süre sonra da meçhul sevgilinin, Roman'ın kızları Şevval Su ve Su Elnur'a bakıcılık yapan Serap isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Ancak bu evlilik haberi, eski eş Tuğba Altıntop'u kızdırdı. Radyo Pink'te yayınlanan "Cadı Kazanı" isimli programa konuk olan Altıntop, altı yıl önce boşandığı Roman hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

'Çocuklarımını psikolojisini bozuyor'

Rafet El Roman'ın daha önceki bakıcı ile de ilişki yaşadığını öne süren Altıntop, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın ilk bakıcısı Yeşim adında bir kadındı. Rafet onunla da aşk yaşıyordu. Ondan ayrılmış, Serap adında yeni bir bakıcı almış. Şimdi de onunla aşk yaşıyormuş. Rafet eve gelen her bakıcı ile aşk yaşıyorsa, bu çok büyük bir sorun. Evdeki bakıcıları çocuklarıma anne, kendine de eş yapmaya çalışıyor galiba. Çocuklarımın psikolojisini bozuyor."

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