Eski bakanlardan Ali Topuz hastaneye kaldırıldı

Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz, Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlandı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Topuz, hastaneye kaldırıldı.

Eski bakanlardan Ali Topuz, Edirne Belediyesi’nce bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara onur konuğu olarak katıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ardından kürsüye gelen Topuz, konuşması sonrasında fenalaştı. Kravatı çıkarılan ve su verilen Topuz’un kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.



Ambulansta bir süre müdahale edilen Topuz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı açıklamada, Topuz’un kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğünü belirtti.



Topuz’un fuardaki konuşmasını uzun tuttuğunu ve ayakta kaldığını belirten Gürkan, “Kendisi diyetteymiş, Edirne ciğeriyle bugün biraz diyeti bozdu. Kontrol amacıyla fakülteye götürüldü ben de birazdan gideceğim” dedi.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da Topuz’un anjiyo hikayesi olması nedeniyle kardiyak bir sorun olup olmadığının belirlenmesi için EKG’sinin çekildiğini ve sonuçların iyi olduğunu belirtti.



Senkop denilen baygınlık halinin yorgunluğa ve açlığa bağlı olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Taş, sağlık durumu iyi olan Topuz’un incelemelerin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Ali Topuz kimdir?

1932 yılında Rize’de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Nazmiye'dir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı.

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında büyük inşaat projeleri uyguladı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı.

Siyasete atılarak CHP İstanbul il başkanlığı görevinde bulundu. İstanbul millet vekilliği (1973 1980), İmar İskân (1974), 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatier Bakanlığı (1977, 1978-1979) görevlerini yürüttü.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra kesintiye uğrayan siyasi hayatı yeniden başlayınca SODEP'te (daha sonra SHP'ye dönüştü) yer aldı. 1987-1991 arası İs tanbul milletvekili olarak görev yaptı. 1992 yılında CHP yeniden açılınca bu partiye geçti. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Evli ve 2 çocuk babası.