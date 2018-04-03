T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski bakanın oğlu rezidansta intihar etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde, tabancayla intihar etti

03 Nisan 2018 19:08

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak\'ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul\'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde, tabancayla intihar etti.
Şişli\'deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan Çetin Öztoprak\'tan iki gündür haber alanamayan komşusu Cansu Özdemir, rezidans yönetimine haber verdi. Saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak\'ı yatağında, yanında tabanca, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği saptanan bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak\'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak\'ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. 
Kapı komşusu Cansu Özdemir, \'\'İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk\'\' dedi.
\'BİRLİKTE İNTİHAR EDELİM Mİ?\' DİYE SORMUŞ 
Bir arkadaşı da \"Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin\'in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi\'\' diye konuştu. İngiltere\'de yaşayan bir arkadaşının ise \'\'Çetin geçen günlerde şaka yollu bana \'İntihar edelim mi?\' diye sordu\'\' dediği belirtildi.
Acı haberi alan aile, Öztoprak\'ın cenazesini almak üzere İstanbul\'a gitti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCMilli Eğitim Bakanı CananCansuSaatYapılanOlaylaBirlikteEDELİM MİDİYE SORMUŞ  BirAcıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24