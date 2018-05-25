Eski bakanı öldüren kişiye müebbet hapis istendi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan\'ın geçtiğimiz ay boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Vuralhan\'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yüksel Karababa hakkında “Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis talep etti.

Vuralhan\'ı Sirkeci\'de bir kafede boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra 19 Nisan\'da tutuklanan Yüksel Karababa hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Savcı Hakan Cerrahoğlu, şüpheli Yüksel Karababa hakkında “Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli Karababa\'nın eski Bakan Ercan Vuralhan\'a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey 666 bin dolar ve 350 bin lira verdiği belirtildi. Olay günü de Ercan Vuralhan\'ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa\'yı Sirkeci\'deki kafeye çağırdığı, burada tekrar 2 bin 500 TL istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan\'ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı kaydedildi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Yüksel Karababa\'nın ifadesinde de 4 yıldır aynı sözler söylenip yeniden para istenmesi üzerine cinnet getirdiğini ve pişman olduğunu belirttiği anlatıldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Karababa, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.