Eski Bakan Çağlayan 'Saatiniz kaç?' sorusuna ne yanıt verdi?

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından istifa eden ve 700 bin TL'lik rüşvet saat aldığı rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan saatin kaç olduğunu soran gençlerin üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, Çağlayan geçtiğimiz günlerde çocuklarını da yanına alarak Ankara’nın lüks semtlerinden birisi olan Çayyolu’nda ünlü bir restoranta yemeğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Çağlayan’ın masasına yakın bir masaya bir grup genç geldi. Kısa bir süre sonra gençlerden birisi Çağlayan’a, “İyi akşamlar Zafer Bey, saat kaç acaba” diye sordu. Çağlayan da ilk etapta anlayamadı, saatin kaç olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra ise, gençler kendi aralarında gülüşmeye başladılar. Gençlerin gülmesi ile birlikte soruyu anlayan Çağlayan ailesi gençlere tepki gösterdi.

Çağlayan’ın çocukları gençlerin üzerine yürüdü. Ancak, araya diğer müşterilerin girmesi ile olay büyümeden engellendi.