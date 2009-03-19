Eski bakandan CHP adayına destek

Denizli'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ataman'a partisinin eski genel sekreterlerinden ve eski Enerji Tabi Kaynaklar Bakanları'ndan Adnan Keskin'den destek geldi. Ankara'da oturan tecrübeli siyasetçi Keskin, Denizli'ye gelerek Ataman ile birlikte çalışmalara başladı. Keskin, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, CHP adayına destek istedi, ``29 Mart'ta AKP'ye ve genel başkanı Erdoğan'a Denizli halkının iyi bir ders vermesi gerekiyor'' dedi.





Bayramyeri ve Kaleiçi'nde esnaf ziyareti yapan Adnan Keskin, 50 yıllık demokrasi tarihinde hiçbir başbakanın medya çalışanlarına maaşlı köleler diye hitap etmediğini, bunun bir hakaret olduğunu belirtti. Keskin, ``Başbakan'ın CHP gibi tarihin derinliklerinden gelen ve toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşmış bir partiyi cibiliyetsizlikle suçlaması yalnız CHP genel başkanına yöneltilmiş bir eleştiri değildir. Tüm CHP'lilere yönetilmiş kötü bir üslup ve suçlamadır. Başbakanın CHP'yi ve yurttaşımıza karşı kullandığı üslup herkesin bildiği bir gerçektir'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın sadece CHP lideri Baykal'a değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de aynı üslupla sataştığını aktaran Keskin, ``Bir ülkenin başbakanı, içinde bulunduğu sıkıntıyı yansıtmak isteyen yurttaşı, ana gibi kutsal kavrama hakaret ederek yanından uzaklaştırıyor. İnsanları miting öncesi gözaltına aldırıyor. Mitinglerde CHP hakkında bir başbakana yakışmayacak düzeysizlikle konuşuyor ve meydanın kabadayısı gibi davranıyor. Elbette CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da etten kemikten oluşmuş bir insandır. Onun ötesinde Baykal, kişisel ahlakıyla cevap verme ihtiyacı duymasa bile CHP'lilerin onuru vardır. Bunlar Başbakan Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Siyasette başarısızlık varsa kavga çıkar. Başbakanın ekonomik ve sosyal uygulamaları, mihenk taşında tescil edilince, sağa sola saldırarak, cambaza bak hikayesi gibi toplumun dikkatini başka yerlere çekmeye çalışıyor. Cambaza bak, diyerek insanların sosyal, ekonomik sıkıntılarından uzaklaştırıp, Türkiye'yi yönetme iddiası var. Başbakanın demokrasi kültürü müsait değil'' diye konuştu.



Keskin, Denizli'de 10 yıl aradan sonra sosyal demokratların belediye başkanlığını kazanacağını ileri sürerek, Hüsamettin Ataman ve ekibinin seçimi kazanıp, AKP'li Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'den Denizli'yi kurtaracaklarını ileri sürdü.

