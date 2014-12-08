Eski bakan Suat Kılıç'tan bürokrata: Seni 6. kattan atarım!

Universiad Kış Oyunları ve 2013 Mersin Akdeniz Oyunları'na AKP tarafından ‘süper yetkiler’ ile gönderilen koordinatör Bekir Korkmaz’ın yakın çalışma ekibi Samsun 2017 için start alırken, bürokratın da genel seçimler öncesi Deafolimpik Oyunları Koordinatörlüğü’ne atanması bekleniyor. Mersin’deki usulsüzlükler ve teknolojik altyapıya harcanan paranın çöpe gitmesi nedeniyle eski Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Korkmaz’ı Bakanlık binasında tartakladığı, ünlü bürokratın da bu yüzden psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın'ın haberine göre, spor geçmişi olmadığı halde Spor Genel Müdürlüğü teşkilatı içinde ‘ihale sihirbazı’ olarak tanınan Bekir Korkmaz, Erzurum Kış Oyunları ve Mersin’deki Akdeniz Oyunları’nda yaptığı icraatlarla birçok usulsüzlük dosyasının açılmasına neden olmuştu. Özellikle çöken atlama kulesi pisti için yoğun biçimde eleştirilen, buna karşın Mersin’e kurtarıcı olarak gönderilip Yeni Mersin Stadı’nda keşif bütçesinin 3 misli fazla para harcanmasına neden olan Korkmaz’la ekibinin, 2017 Oyunları’nın (işitme engelliler) teknolojik altyapısı, iletişim ve tanıtımını üstleneceği SGM’ye yakın kaynaklarca doğrulandı. Şimdilik Erzurum - Mersin ekibinden 3 kişinin oyunlara geçici görevle atandığı, asli atamaların ise önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

'Seni 6. kattan aşağı atarım'

Spor teşkilatını karıştıran bir başka iddia ise Erzurum ve Mersin oyunlarındaki usulsüzlük söylentilerinin dönemin Spor Bakanı Suat Kılıç’la bürokrat Bekir Korkmaz’ı kavganın eşiğine getirmesi.

İddialara göre Mersin Oyunları’na ilişkin kapanış bütçesini incelerken bazı harcamaları doğru bulmayan Kılıç, bilgi almak için Korkmaz’ı ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ı makamına çağırdı. “Bu işleri hangi yetkiyle yaparsın?” diyen Bakan Kılıç, Korkmaz’ın “Öyle gerekiyordu” yanıtı üzerine bürokratın üzerine yürüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Korkmaz’ın yakasına yapışan Bakan Kılıç, “Seni 6. kattan aşağı atarım” diye bağırdı. Bakanlık koridorlarında yankılan bu tartışmayı odada bulunanlar yatıştırdı. Konunun da odada kalması istendi. Ancak koridorlardan duyulan kavga tüm spor dünyasının gündemine girdi. Bu olaydan sonra Korkmaz bir süre izne ayrılıp psikolojik tedavi gördü.

Oyunların yapılacağı tesisler

Samsun 19 Mayıs Stadı

Yeni Samsun Stadı

Yaşar Doğu Spor Salonu (10 bin)

Atatürk Spor Salonu (1500)

Dağıstanlı Spor Salonu (1150)

Bafra Spor Salonu (1110)

19 Mayıs Yüzme Havuzu

Anadolu Lisesi Salonu (1500)

*Bireysel branşlar: Atletizm, badminton, bowling, bisiklet, judo, karate, atıcılık, yüzme, masa tenisi, tekvando, tenis, güreş (serbest ve grekoromen).

*Takım branşları: Basketbol, futbol, voleybol, plaj voleybolu, hentbol, sutopu.

*Kış sporları (bireysel branşlar): Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard.

*Kış sporları (takım branşları): Curling, buz hokeyi.