Eski bakana hakaretle suçlanan savcı hakkında dava açıldı

Samsun'da, sosyal medyada eski bir bakana hakaret ettiği iddia edilen savcı hakkındaki iddianame kabul edildi. Hakaret ve iftira ile suçlanan savcı, suçlamaları reddetti ve Twitter hesabı olmadığını öne sürdü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Ö.M.G. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakan ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.

Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ö.M.G. olduğu belirlendi. İddianamede dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

Savcı suçlamaları reddetti: Twitter hesabım yok

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M.G., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Ö.M.G., "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım" dedi.

Savcılık, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine vardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 20 Ocak 2021 tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgilerinin uyumluluk gösterdiği belirtildi.

Twitter'da 22 Ağustos 2016'da açılan hesabın, soruşturma başladıktan sonra kullanıma kapatıldığına yer verilen iddianameye, 22 Haziran 2019, 1 Mart 2020, 27 Mart 2020, 8 Kasım 2020, 9 Kasım 2020 ve 10 Kasım 2020'de söz konusu hesaptan eski bakana yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar eklendi.

Müştekiye hitaben tüm paylaşımların eski bakanın görevi sırasında yapıldığı, şüphelinin üzerine atılı bulunan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sanığın ayrıca "iftira" suçunu işlediğinin de deliller ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığını değerlendirmesi yer aldı.