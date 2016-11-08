Eski bakana "Ben dilenci değilim" diyen kanser hastası Dilek’e iyi haber

Kanser ilaçlarının temini için yardım istediği dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı, "Ben dilenci değilim" diyerek iade eden lenf kanseri hastası üniversiteli 26 yaşındaki Dilek Özçelik, kanser ilaçlarının ücretsiz olarak verilmesi için çalışmaların başlatılmasına sevindiğini söyledi. Hastaların kanserden çok, ilaç bulabilmek için mücadele verdiğini ifade eden Özçelik, "Çok sevindim" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim" diyerek geri çeviren Özçelik, Türkiye’de gündem olduktan bir süre sonra bir çok kanser ilacı alım listesine girmişti. Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve 5 yıldır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kanser ilaçlarının ücretsiz olmasına ilişkin yaptığı açıklamaya çok sevindiğini söyledi.

“Bazen söylenenler havada kalıyor…”

Kanserden çok hastaların ilaca ulaşmakta zorluk çektiğine dikkat çeken Özçelik, "Kanser ilaçlarının ücretsiz olacağını duyduğumda inanılmaz mutlu oldum. İki kez ilik nakli oldum, ilkinde başarısız olunca, üzerimde bir ilaç denendi. Bu ilacı da Amerika’dan getirtmiştik, benimle aynı kanser türünü ve aynı tedaviyi gören bir hasta vardı. Ben bu ilacı, belli başlı kişileri arayarak 2 günde ulaştım. Doktorumuz şanslı olduğumu söyledi çünkü aynı ilaca 4 ayda zor ulaştığını söylemişti. Şuanda kanser ilaçlarının ücretsiz olacağını duyduğumda inanılmaz mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Bazen söylenenler havada kalıyor ya umarım gerçekten olur" diye konuştu.