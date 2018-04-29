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BBC Türkçe

Eski Bakan Zafer Çağlayan Zarrab davasında yargılanacak

ABD'de tutuklu yargılanan ve İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmekle suçlanan İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Rıza Zarrab davasına, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık olarak eklendi.

29 Nisan 2018 20:30

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasına sanık olarak eklendi.

New York'ta görülen davanın savcıları tarafından hazırlanan ek iddianamede, Çağlayan'ın yanı sıra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan da yer alıyor.

Aynı iddianamede eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Levent Balkan ile Reza Zarrab'ın şirketinde çalışan Abdullah Happani de bulunuyor.

Davaya bakan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Dokuz şüpheli, İran'a yapılan uluslararası finansal transferler konusunda ABD hükümeti yetkililerine yalan söylemekle suçlanıyor" dendi.

Yöneltilen suçlamalar arasında şüphelilerin ABD finans sistemini kullanarak İran hükümeti ve İranlı üst düzey yetkililer adına yüzlerce milyon dolarlık para transferi gerçekleştirmek de var.

Türkiye ve İran vatandaşı olan Zarrab Mart 2016'da ABD'nin Florida Eyaleti'nde gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak New York'a getirilmişti.

Aynı davada Zarrab ile birlikte bu yıl Mart ayında tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla da yargılanıyor.

Zarrab ve diğer şüpheliler aleyhinde davayı açan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara yine bu yıl Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı. Henüz bu göreve yeni bir isim atanmış değil. Savcı Joon Kim, Başsavcılık görevine vekalet etmeye devam ediyor.

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