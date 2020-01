Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında dava açıldı (2)

(Ayrıntılar eklendi)

Nafiz Albayrak / New York, 7 Eylül (DHA) - New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı.

Aynı suçlamayla yaklaşık bir buçuk yıldır New York’ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianamede Abdullah Happani’nin adı da yer aldı. Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı.

İddianamede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve öteki sanıkların uluslararası para işlemleri hakkında \"yalan bildirimde bulundukları\" öne sürüldü.

İddianamede ABD’nin İran’a karşı uyguladığı \"ambargoyu delmek için kurulan şebekenin elemanı\" olarak gösterilen Çağlayan\'a, \"İran ambargosunu delmek için ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme, milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama; bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma\" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca, o dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Çağlayan’ın, \"ambargoyu delme planının gelirlerinden nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı, öteki sanıkların bu planı uygulamak için attığı adımları onayladığı ve bilinçli olarak planı koruduğu\" savunuldu.

Davaya bakmak için Reza Zarrab ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasına da bakan Yargıç Richard Berman atandı.